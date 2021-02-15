Загитова поздравила свою собаку с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила в Instagram с днем рождения свою собаку. Масару исполнилось 3 года.

«Моей Масару сегодня 3 годика. С Днем рождения, моя самая красивая, самая милая, самая пушистая и самая добрая собака на свете! За свои 3 годика ты уже побывала на различных съемках, выставках, разных странах и городах, конференциях, на обложках журналов, на ледовых шоу, и даже в Останкино... настоящая «бизнес-дог» (повезло тебе с хозяйкой). Но я тебя люблю просто за то, что ты есть и что ты со мной рядом. Будь здорова и счастлива в нашем доме», — написала Загитова.