Туктамышева оценила шансы Загитовой и Медведевой на возвращение на топ-уровень
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила шансы Алины Загитовой и Евгении Медведевой на возвращение на высокий уровень.
«Смотря на свою карьеру я могу сказать, что возможно все. Я была в более худшем состоянии и смогла выбраться. У меня было желание и энергия для этого. Если у них будет желание, будет цель, то они смогут преодолеть все препятствия и выйти на хороший соревновательный уровень, но без четверных вряд ли кто-то сможет выиграть», — сказала Туктамышева в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.
В сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе после двух лет тренировок с канадцем Брайаном Орсером. Загитова не выступала в соревнованиях в сезоне-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=a-1UsxHtcoU&feature=youtu.be
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю