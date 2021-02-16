Туктамышева оценила шансы Загитовой и Медведевой на возвращение на топ-уровень

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила шансы Алины Загитовой и Евгении Медведевой на возвращение на высокий уровень.

«Смотря на свою карьеру я могу сказать, что возможно все. Я была в более худшем состоянии и смогла выбраться. У меня было желание и энергия для этого. Если у них будет желание, будет цель, то они смогут преодолеть все препятствия и выйти на хороший соревновательный уровень, но без четверных вряд ли кто-то сможет выиграть», — сказала Туктамышева в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

В сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе после двух лет тренировок с канадцем Брайаном Орсером. Загитова не выступала в соревнованиях в сезоне-2020/21.