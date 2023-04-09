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Сегодня, 11:20

Туктамышева рассказала, что Медведева вернется к соревнованиям

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, что Евгения Медведева вернется к соревнованиям в ближайшее время.

Елизавета: — Вы знали, что Женя Медведева скоро вернется на соревнования? Она сейчас готовится. (Женя убегает.)

Елизавета: — Ты сама просила!

Евгения: — Мы так не договаривались! Пока!

— А Алина Загитова тоже вернется?

Лиза: — Про Алину уже Женя скажет. (Обращается к Медведевой.)

В последний раз Медведева выходила на лед на турнире шоу-программ, который прошел 18 марта.

Елизавета Туктамышева. «Вы знали, что Медведева возвращается на соревнования?» Туктамышева поразила инсайдом на шоу Тутберидзе

Фигурное катание
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
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