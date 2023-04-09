Туктамышева рассказала, что Медведева вернется к соревнованиям
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала, что Евгения Медведева вернется к соревнованиям в ближайшее время.
Елизавета: — Вы знали, что Женя Медведева скоро вернется на соревнования? Она сейчас готовится. (Женя убегает.)
Елизавета: — Ты сама просила!
Евгения: — Мы так не договаривались! Пока!
— А Алина Загитова тоже вернется?
Лиза: — Про Алину уже Женя скажет. (Обращается к Медведевой.)
В последний раз Медведева выходила на лед на турнире шоу-программ, который прошел 18 марта.
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