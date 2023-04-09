Певец Дмитрий Колдун рассказал о знакомстве с фигуристом Семененко

Певец Дмитрий Колдун рассказал, как познакомился с фигуристом Евгением Семененко. Спортсмен ранее выступал под его песню «Облака-бродяги».

«Семененко уже однажды выступал под мою песню «Облака-бродяги». Мне поклонники сбросили видеоотчет в соцсети, где я и Евгений были отмечены.

Я написал ему в личку, поблагодарил за выбор своей композиции в качестве сопровождения. Так и состоялось наше онлайн-знакомство. Мне было очень приятно!» — цитирует Колдуна Sport24.

8 апреля Семененко рассказал о своем новом номере под песню «Облака-бродяги» Дмитрия Колдуна.