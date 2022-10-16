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Сегодня, 10:05

Туктамышева принимала участие в шоу в Северной Корее

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева (в центре), Артур Гачинский (справа).
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Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева несколько лет назад участвовала в шоу в Пхеньяне, рассказал «СЭ» один из участников поездки, призер чемпионата мира Артур Гачинский. Северная Корея считается самой закрытой страной мира.

«Там раз в году проходит спортивный фестиваль, и корейцы приглашают фигуристов из разных стран на показательные выступления. Обычное шоу. Я был году в 2016-м, наверное. Цели съездить именно в КНДР у меня не было. Нас пригласили, просто позвонили: «Есть возможность поехать?» Ответил: «Ну есть». Я тогда не катался уже, а тренировал. Из Москвы полетели в Пхеньян напрямую. Была еще танцевальная пара из Белоруссии, фигурист Элайджа Бальде из Канады, Лиза Туктамышева», — упомянул Гачинский.

Российские и&nbsp;иностранные фигуристы в&nbsp;Пхеньяне, Артур Гачинский&nbsp;&mdash; крайний справа. «Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР

Артур Гачинский
Елизавета Туктамышева
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