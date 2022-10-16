Российский фигурист Гачинский рассказал о гонорарах за шоу в КНДР

Российский фигурист и тренер, вице-чемпион Европы Артур Гачинский в интервью «СЭ» рассказал о поездке на шоу в Северную Корею.

— Сколько платят за шоу в КНДР? Больше, меньше среднестатистического шоу?

— Можно это описать фразой «в этом плане они достаточно щедрые». Вообще все не так страшно, как говорили. От этой поездки остались максимально положительные эмоции. Никакого негатива, только позитив. Если характеризовать Северную Корею тремя словами, то это неожиданно, удивительно и приятно. Шоу было два и тренировки. Мы познакомились с их спортсменами. Думали, что фигурного катания там как такового нет, а оно, оказывается, хорошо развивается, просто внутри страны. Ребята владели четверными, один прыгал сальто назад. Танцевальные пары хорошие, которые все умели.