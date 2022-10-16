«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР

Артур Гачинский — о самом необычном выступлении российских спортсменов.

Российские фигуристы до последнего времени были желанными гостями на шоу в десятках стран мира, от Северной Америки и Японии до близкой Европы.

«СЭ» нашел, возможно, самое нетипичное мероприятие, в котором принимали участие наши фигуристы, — это шоу в КНДР, Пхеньяне. Найти об этом информацию в свободном доступе практически нереально, никаких видеосвидетельств или интервью о посещении российскими фигуристами Северной Кореи не было. Ниже — первое. Бронзовый призер чемпионата мира (2011) и вице-чемпион Европы (2012) Артур Гачинский, ныне тренирующий в школе «Звездный лед» в Санкт-Петербурге, побывал в стране чучхе шесть лет назад. Предполагаем, что шоу, о котором идет речь ниже, состоялось в феврале и было приурочено к Дню Яркой Звезды Пэктусана — это один из титулов бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Как правило, ежегодное ледовое шоу проходило в неделю перед днем его рождения 15 февраля.

Гачинский не только принял участие в шоу наряду с Елизаветой Туктамышевой и другими фигуристами, но и несколько дней проникался культурой самой закрытой страны мира.

Испуга не было

— Артур, какими судьбами вы вообще оказались в КНДР? Не самое популярное направление.

— Там раз в году проходит спортивный фестиваль, и корейцы приглашают фигуристов из разных стран на показательные выступления. Обычное шоу. Я был году в 2016-м, наверное. Цели съездить именно в КНДР у меня не было. Нас пригласили, просто позвонили: «Есть возможность поехать?» Ответил: «Ну есть». Я тогда не катался уже, а тренировал. Из Москвы полетели в Пхеньян напрямую. Была еще танцевальная пара из Белоруссии, фигурист Элайджа Бальде из Канады, Лиза Туктамышева. Вроде бы все.

— С какими чувствами восприняли такое приглашение?

— Вначале, когда обозначилась туда поездка... Ну вы знаете, везде же пугают, как там все происходит. Но испуга не было. Было интересно. Все оказалось строго спланировано, максимально культурно. Для нас организовали программу, встретили, отвезли, показывали город. Телефоны никто не отбирал. Просто они не работали, были абсолютно бесполезной вещью. (Смеется.) Мне даже разрешили провезти ноутбук, я смотрел там кино. Никто не забирал.

— И даже не изучал его?

— Просматривали, да. Открыл, включил, показал все. Но отобрать никто не пытался. Проверили, отдали обратно. Мы, наоборот, были приятно удивлены, что все не так, как рассказывают. У нас же есть определенное представление. Но Пхеньян оказался нормальным городом. Автомобилей немного, да, как я понял, там не все имеют право им владеть. Спокойно ездят на велосипедах. Просторно, много места, нет сплошной застройки.

Нас свозили на синхронное плавание. Посмотрели и были приятно удивлены уровнем, даже поражены — у них колоссальная точность в движениях. Прям классно. Единственное — холодно везде было. (Смеется.) В один из дней нас собрали, и мы поехали к мемориалу Ким Ир Сена, их президента, правителя, так, наверное, правильно его назвать (Гачинский не оговорился — формально Ким Ир Сен является «вечным президентом» КНДР даже спустя 28 лет после своей смерти. - Прим. «СЭ»), дедушки нынешнего правителя Ким Чен Ына. Возлагали цветы к его памятнику.

— Насколько я помню, это же особый ритуал, там надо поклониться под правильным углом.

— Да, нас просветили с помощью переводчика, что нужно сделать. Собрали, дали по букетику, и все отдали дань уважения их президенту, вождю. Приятно и даже неожиданно, что нам дали эту возможность. Мы подошли, сделали поклон, положили этот букетик, организованно ушли. Сказали, что надо приехать обязательно в дресс-коде, в черном, без откровенных нарядов. Было строго. Но фотографироваться не запрещали. По крайней мере я таких запретов не помню.

Артур Гачинский. Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Выделившихся спортсменов отправляют в Канаду

— Что касается самого шоу, — продолжил Артур, — их было два и тренировки. Мы познакомились с их спортсменами. Мы думали, что фигурного катания там как такового нет, а оно, оказывается, хорошо развивается, просто внутри страны. Ребята владели четверными, один прыгал сальто назад. Танцевальные пары хорошие, которые все умели.

— Может, у них девушки давно уже четверные делали, а мы даже не знаем.

— Да мы про многие вещи не знаем. Когда шоу прошло, нас пригласили на банкет с представителями федерации, главными лицами. Ужинали, общались. Мы спрашивали, как работает система. Как нам объяснили, если спортсмен выделяется, внутри страны показывает хорошие результаты, ему оплачивают стажировку, посылают к хорошим тренерам за рубежом, оплачивают проживание, тренировки. Потом они обратно возвращаются. Одна пара две недели каталась в Канаде, например. Одиночники учили прыжки в других странах. Страна им это все оплачивает.

— Несколько лет назад на YouTube выходил фильм Антона Лядова, и он показывал, что иностранцам показывают витрину, а отходить от группы не дают. У вас не было ощущения искусственности происходившего?

— Нет, без этого абсолютно. Нам спокойно давали ходить, смотреть. Запретов не было. Гостиница, правда, находилась вне города, и вокруг нее не было ничего. Продуктовый магазин — на первом этаже гостиницы. Просто надобности ходить по городу не появлялось. Мы пробыли в стране три дня, один из которых свободный. Но особо не гуляли. Разница во времени, плюс там особо некуда выйти. Ну и в свободный день у нас была выстроена экскурсионная программа. Свозили в город, показали. Погуляли по центральной улице. Увидели то, как есть. Или то, что нам разрешили увидеть, да. Но нам ничего не запрещали, спокойно могли смотреть то, что показывали.

Фигуристы после одного из шоу в Пхеньяне. Третий слева — Александр Самарин. Фото Соцсети

Зрители в одинаковой одежде

— Ощущения, что это другой мир, не возникло? В КНДР же наверняка другие напитки, другая еда.

— Нас нормально кормили. Завтрак, обед, ужин, все как везде. Правда, когда я попросил суп на банкете, то принесли некое национальное блюдо холодным. Вроде приготовлено, но едят холодным. Этому я удивился. Что еще необычного? Ну, в кровати была прослоечка электрическая, включаешь — и тебе спать тепло. (Смеется.) Без нее зимой холодновато.

— Нанотехнологии.

— Да, специальная кнопочка. То есть супернеудобств я не заметил. Допускаю, что это потому, что мы жили в гостинице, к нам особое отношение. Но мы чувствовали себя комфортно. На льду тоже хорошая обстановка. Зрители хлопали, аплодировали. Единственное — все были в определенной одинаковой одежде. Садились каждый в своем цвете в свой сектор. Неожиданно и странно такое наблюдать, но эта дисциплинированность впечатляет.

— Зрители не синхронно хлопали? А то на многих видео с участием Ким Чен Ына так показывают.

— Честно, во время катания не обратил внимания, в глаза не бросилось. Но там в принципе все по дисциплине, нет никаких задержек, опозданий. Все должно быть четко и ровно. В этом плане народ максимально строгий.

— Если речь зашла про одежду — подозреваю, брендов в Северной Корее нет, но, в принципе, вы бы отличили Пхеньян от Питера, если на стиль людей посмотреть?

— Нам показывали и город, и экскурсия была, то есть мне кажется, мы разных людей видели. Так, чтобы они по внешнему виду выделялись из других городов — да не скажу. Да, одеты формально. У мужчин рубашка, пиджак, темная куртка. В основном все в темном, цветастого у них особо нет. Но не скажу, что у меня появилось чувство, мол, тут люди выделяются по одежде. Разве что одеваются одинаково — это да.

— В интернете можно было посидеть? В кафе в гостинице, условно.

— Нет, интернета там не было. Нам объяснили так: интернет есть только у определенных людей, в общем доступе его нет. Когда мы откатались и уже сидели на банкете, нас поблагодарили, мы тоже — за приглашение, за отношение. Нам сказали: «Мы знаем, как вы катаетесь. Потому что у нас есть интернет, и мы следим».

То есть он есть у лиц, которым дозволено пользоваться такой роскошью. У нас не было интернета — ну мы и не страдали.

Елизавета Туктамышева о Пхеньяне. Соцсети фигуристки

В плане оплаты они достаточно щедры

— А говорили вы обо всем этом через переводчика? Или кто-то русский помнит?

— Переводчик был, во всем нам помогал. Но представители федерации, которые участвовали в организации шоу, хорошо говорили на английском.

— Северокорейцы — на английском? Ого.

— Да, абсолютно свободно. Хоть эта страна и закрытая, но все равно они ведут диалог с другими странами. А в нашей тусовке фигурного катания в ходу английский. Должна же осуществляться какая-то коммуникация, для нее нужен английский. Я так думаю.

— А что на банкетах наливают? У них же должна быть традиционная водка какая-нибудь.

— Да нам традиционного ничего и не давали. Кроме супа. (Смеется.) Но там в гостинице на первом этаже был обменный пункт, где можно было поменять доллары на воны. И в магазине продавалось все что хочешь, со всеми европейскими товарами. Но подозреваю, такое существовало только в пределах гостиницы.

— Ну и главное — сколько платят за шоу в КНДР? Больше, меньше среднестатистического шоу?

— Можно это описать фразой «в этом плане они достаточно щедрые». Вообще все не так страшно, как говорили. От этой поездки остались максимально положительные эмоции. Никакого негатива, только позитив.

— Давайте тремя словами охарактеризуем Северную Корею.

— Неожиданно, удивительно и приятно.