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Сегодня, 19:24

Туктамышева примет участие в командном турнире чемпионата России по прыжкам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Появился состав участников командного турнира чемпионата России по прыжкам-2023/24.

В нем примет участие 27-летняя Елизавета Туктамышева, которая в октябре 2023 года объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Командный турнир пройдет в воскресенье, 21 января, в Москве на «ЦСКА Арене». Начало — в 14.00 мск.

Мужчины: Алиев Дмитрий, Дикиджи Владислав, Гуменник Петр, Лазарев Лев, Попов Иван, Семененко Евгений, Федотов Арсений.

Женщины: Базылюк Маргарита, Гордеева Мария, Костылева Елена, Кольцова Екатерина, Муравьева Софья, Петросян Аделия и Туктамышева Елизавета.

Пары: Бойкова Александра — Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия — Галлямов Александр, Осокина Елизавета — Грицаенко Артем, Чикмарева Екатерина — Янченков Матвей.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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