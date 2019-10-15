Туктамышева показала, как выглядит ее утро
15:00
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, как выглядит ее утро.
Фигуристка стала второй на турнире в Финляндии, набрав по суммам двух программ 212,53 балла. Туктамышева официально начнет сезон на Skate America — первом этапе серии «Гран-при"-2019/20, который пройдет с 18 по 20 октября.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/kTrABpsKiv— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 15, 2019
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