Туктамышева показала фотографии с последнего дня показов «Истории любви Шахерезады»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фотографии с последнего дня показала ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

27-летняя спортсменка поделилась фотографиями в своем Telegram-канале.

Туктамышева объявила о приостановке профессиональной карьеры в октябре 2023 года. 4 января тренер Алексей Мишин заявил, что фигуристка планирует выступить на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет 20-21 января в Москве.