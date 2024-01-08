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Сегодня, 11:35

Туктамышева показала фотографии с последнего дня показов «Истории любви Шахерезады»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фотографии с последнего дня показала ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

27-летняя спортсменка поделилась фотографиями в своем Telegram-канале.

Туктамышева объявила о приостановке профессиональной карьеры в октябре 2023 года. 4 января тренер Алексей Мишин заявил, что фигуристка планирует выступить на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет 20-21 января в Москве.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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