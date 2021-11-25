Туктамышева отказалась от тройного акселя на официальной тренировке этапа «Гран-при»
15:04
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева не стала исполнять тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп в ходе короткой программы во время первой официальной тренировки на «Гран-при» России.
Единственным прыжковым элементом, сделанным фигуристкой, стал тройной флип.
Этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября. Турнир станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.
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