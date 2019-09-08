Туктамышева — о двух тройных акселях: «По глазам вижу, что тренер доволен»
Россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала тот факт, что на контрольных прокатах сборной России в Лужниках исполнила два тройных акселя.
— Это был первый официальный прокат с двумя тройными акселями. Задача была выполнить их. В целом, я довольна, как сегодня сложилось, — сказала фигуристка.
— Когда заходили на прыжки, была четкая уверенность?
— Четкой уверенности в нашем виде спорта, думаю, сложно достичь. Но я уже подхожу к нему не так боязно, как было раньше.
— Как отреагировал ваш тренер Алексей Николаевич?
— Вижу по его глазам, что он был доволен.
— Но все равно ждет большего?
— Мы реалистичны. Он ждет того, что я могу сделать.
— А на тренировках сколько акселей из сколько вы делаете?
— Когда я уже выхожу на высокий соревновательный уровень, ошибки сводятся к минимуму. На усталости бывают ошибки, а в свежем состоянии они минимальны.
— В соревнованиях второй аксель будет в каскаде?
— Первый в каскаде. С Тулупом. (Екатерина Беспалова)