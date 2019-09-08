Россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала тот факт, что на контрольных прокатах сборной России в Лужниках исполнила два тройных акселя.

— Это был первый официальный прокат с двумя тройными акселями. Задача была выполнить их. В целом, я довольна, как сегодня сложилось, — сказала фигуристка.

— Когда заходили на прыжки, была четкая уверенность?

— Четкой уверенности в нашем виде спорта, думаю, сложно достичь. Но я уже подхожу к нему не так боязно, как было раньше.

— Как отреагировал ваш тренер Алексей Николаевич?

— Вижу по его глазам, что он был доволен.

— Но все равно ждет большего?

— Мы реалистичны. Он ждет того, что я могу сделать.

— А на тренировках сколько акселей из сколько вы делаете?

— Когда я уже выхожу на высокий соревновательный уровень, ошибки сводятся к минимуму. На усталости бывают ошибки, а в свежем состоянии они минимальны.

— В соревнованиях второй аксель будет в каскаде?

— Первый в каскаде. С Тулупом. (Екатерина Беспалова)