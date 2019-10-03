Туктамышева хотела бы один день побыть мужчиной

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в Instagram обратилась к подписчикам с предложением задать ей интересные вопросы, на которые она бы ответила.

Один из них был следующим: «Хотела бы стать мужиком на денек-другой?» На него последовал ответ: да.

— Можете позволить себе выпить алкоголь? Или только спортивный режим? — спросил другой пользователь. — Конечно, только спортивный режим, — ответила фигуристка.

На прошлой неделе фигуристка стала победительницей первого этапа Кубка Санкт-Петербурга, а на следующей неделе примет участие в зарубежном предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.