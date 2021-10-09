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Туктамышева чисто исполнила короткую программу с тройным акселем на Finlandia Trophy

19:32
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева чисто выступила в короткой программе на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

Она прыгнула тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип.

24-летняя фигуристка получила за свой прокат 81,53 балла и занимает промежуточное первое место.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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