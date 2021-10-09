Косторная не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на турнире Finlandia Trophy

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная представила короткую программу на турнире Finlandia Trophy.

Фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Ранее на тренировке в финском Эспоо россиянка без ошибок исполнила тройной аксель, который не добавляла в программы в минувшем сезоне.

За выступление Косторная получила от судей 78,61 балла. Она занимает промежуточное первое место.