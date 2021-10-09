Российские фигуристки лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy

Российские фигуристы лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

Промежуточное первое место занимает Елизавета Туктамышева, которая чисто исполнила тройной аксель. За свое выступление она получила 81,53 балла.

На втором месте Алена Косторная. Судьи дали за ее программу 78,61 балла. Замкнула тройку Камила Валиева, которая упала с тройного акселя и получила за прокат 74,93 балла.

Произвольные программы девушки представят 10 октября.

Эспоо, Финляндия

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81,53,

2. Алена Косторная (Россия) — 78,61,

3. Камила Валиева (Россия) — 74,93