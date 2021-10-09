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Российские фигуристки лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy

19:53
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

Промежуточное первое место занимает Елизавета Туктамышева, которая чисто исполнила тройной аксель. За свое выступление она получила 81,53 балла.

На втором месте Алена Косторная. Судьи дали за ее программу 78,61 балла. Замкнула тройку Камила Валиева, которая упала с тройного акселя и получила за прокат 74,93 балла.

Произвольные программы девушки представят 10 октября.

Эспоо, Финляндия

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Женщины

Короткая программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81,53,

2. Алена Косторная (Россия) — 78,61,

3. Камила Валиева (Россия) — 74,93

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Екатерина Савостина все материалы автора
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