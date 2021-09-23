Туктамышева осталась без элемента в короткой программе на этапе Кубка России
16:35
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибками исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани.
Она чисто исполнила тройной аксель, но затем допустила ошибку на тройном лутце — на выезде с прыжка, но все-таки добавила к нему двойной тулуп, а затем сделала «бабочку» на тройном флипе — и этот элемент не был засчитан, так как он был лишь в два оборота.
Туктамышева набрала 70,66 балла за свой прокат.
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