Туктамышева осталась без элемента в короткой программе на этапе Кубка России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибками исполнила короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани.

Она чисто исполнила тройной аксель, но затем допустила ошибку на тройном лутце — на выезде с прыжка, но все-таки добавила к нему двойной тулуп, а затем сделала «бабочку» на тройном флипе — и этот элемент не был засчитан, так как он был лишь в два оборота.

Туктамышева набрала 70,66 балла за свой прокат.