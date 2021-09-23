Трусова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России, Туктамышева — вторая
17:42
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала лучший результат в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка получила за свой прокат 74,53 балла.
На втором месте идет чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, которая набрала 70,66 балла. Тройку замкнула Вероника Яметова. Судьи оценили ее прокат на 65,49 балла.
Произвольные программы фигуристки представят 24 сентября.
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