Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала лучший результат в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани. Спортсменка получила за свой прокат 74,53 балла.

На втором месте идет чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, которая набрала 70,66 балла. Тройку замкнула Вероника Яметова. Судьи оценили ее прокат на 65,49 балла.

Произвольные программы фигуристки представят 24 сентября.