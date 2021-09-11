Трусова: «У меня есть американская виза, успеваю на все турниры»
17:58
Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что сможет попасть на турниры в США в сезоне-2021/22.
— У меня есть виза, я успеваю на все турниры. Вылетаю в Бостон на турнир категории В 14 сентября. Не сложный ли график? Попробуем, у меня первый раз в жизни это.
Сегодня, 11 сентября Трусова выступила в короткой программе в рамках контрольных прокатов сборной России. Спортсменка упала с тройного акселя, а затем без ошибок прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.
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