Трусова: «У меня есть американская виза, успеваю на все турниры»

Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что сможет попасть на турниры в США в сезоне-2021/22.

— У меня есть виза, я успеваю на все турниры. Вылетаю в Бостон на турнир категории В 14 сентября. Не сложный ли график? Попробуем, у меня первый раз в жизни это.

Сегодня, 11 сентября Трусова выступила в короткой программе в рамках контрольных прокатов сборной России. Спортсменка упала с тройного акселя, а затем без ошибок прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Видео короткой программы Трусовой на прокате в Челябинске