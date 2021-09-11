Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Трусова: «У меня есть американская виза, успеваю на все турниры»

17:58
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что сможет попасть на турниры в США в сезоне-2021/22.

— У меня есть виза, я успеваю на все турниры. Вылетаю в Бостон на турнир категории В 14 сентября. Не сложный ли график? Попробуем, у меня первый раз в жизни это.

Сегодня, 11 сентября Трусова выступила в короткой программе в рамках контрольных прокатов сборной России. Спортсменка упала с тройного акселя, а затем без ошибок прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Видео короткой программы Трусовой на прокате в Челябинске

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

РПЛ, седьмой тур: расписание и результаты всех матчей
В Госдуме оценили победу сборной России над Украиной на чемпионате Европы по волейболу
«Даже не представляю, какие запахи были со стороны «братьев», если бы проиграли». Болельщики радуются победе России над Украиной
Италия обыграла Чехию на чемпионате Европы
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд