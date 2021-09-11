Трусова рассказала, как Тутберидзе и Глейхенгауз выбрали ей программу

Российская фигуристка Александра Трусова дала комментарий после короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22.

— У вас яркая программа, Фрида Кало была женщиной-бунтаркой. Изучали ее биографию и как появилась идея?

— Конечно, я смотрела фильм о ней и увидела между нами сходства, теперь стараюсь передать ее характер. Предложили программу Этери Георгиевна и Даниил Маркович. Я, конечно, удивилась, было необычно. Спросили: «Какие предположения?» Я не знала. А потом мне Даниил Маркович поставил музыку, сказал, что хотел посмотреть, как я отреагирую.

— А в произвольной у вас Круэлла, а она была живодерка. Каково вам, собачнице, катать такую программу?

— В новом фильме она не живодерка. Да, говорит один раз, что она сделает из далматинцев, но в итоге все заканчивается хорошо. У нее в конце пять собак.

В олимпийском сезоне фигуристка предстанет в образе знаковой мексиканской художницы Фриды Кало под саундтрек из одноименного фильма.