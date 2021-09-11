Александра Трусова: прокат короткой программы на олимпийский сезон. Видео
17:47
Обладательница бронзы чемпионата мира Александра Трусова представила новую короткую программу в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22. В олимпийском сезоне фигуристка предстанет в образе знаковой мексиканской художницы Фриды Кало под саундтрек из одноименного фильма.
Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на контрольных прокатах в Челябинске.
Затем Трусова без ошибок прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.
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