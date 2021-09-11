Косторная: «Честно стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена»

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная рассказала, какого качества ей не хватает.

— После ухода от Этери Тутберидзе вы сделали громкое заявление. А сейчас будет какой-то анализ происходящего?

— Знаете, я вот раз такое сказала и очень сильно пожалела. Теперь я буду молчать. Последние полгода меня изменили. Но дисциплинированности у меня не прибавилось. Честно стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена, осмысленно приходить на тренировки, ставить задачу и ее выполнять. И, естественно, тренеры мне помогают.

— Видят, что дисциплинированности не хватает?

— Ну, бывает, Этери Георгиевна одернет. Даниил Маркович тоже может многого сказать. Могут и подбодрить, и в чувства привести. Методы всегда разные, как и слова, но это помогает.

— Ваш блюз — это огонь. Даниил Маркович говорил, что он долгожданный. Какая предыстория у этой программы?

— У меня не было музыки. Не знала, какую именно хочу. Слушала много блюза, и после десятого прослушивания, мелодия начинает надоедать. А этот блюз дала мне послушать Диана Дэвис, и вот мне обе мы как-то прониклись. Решили, что это бомба, это вау, супер. И когда мне начали ставить программу, я поняла, что это то, что я долго хотела.