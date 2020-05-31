Трусова рассказала о своем увлечении на карантине

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, чем занимается на карантине. Спортсменка активно занимается английским языком.

— Хочу поделиться моим маленьким открытием. В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь! Мой преподаватель, Гази, из США. Занимаемся три раза в неделю, говорим о спорте, обсуждаем моих любимых питомцев, грамматику тоже учим, — написала Трусова.

В середине мая стало известно о переходе Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.