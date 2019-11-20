Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова призналась в интервью «СЭ», что после своих выступлений отдает в детские дома часть игрушек, которые болельщики бросают на лед.

— Часть игрушек я оставляю себе, — сказала Трусова. — У нас есть комната, которая просто вся заставлена игрушками. Когда туда попадают маленькие дети, они просто в восторге. Часть отдаю в детские дома. На эти соревнования приезжали наши друзья из Рязани, и их дочка Соня тоже занимается фигурным катанием. Мы с ней отобрали игрушки, я их подписала. Хочет их раздать подругам на катке.

Ранее Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде. Фигуристка выступит в финале серии в Турине, который пройдет с 5 по 8 декабря.

Полностью интервью с Трусовой читайте — здесь