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Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

21:48
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Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова призналась в интервью «СЭ», что после своих выступлений отдает в детские дома часть игрушек, которые болельщики бросают на лед.

— Часть игрушек я оставляю себе, — сказала Трусова. — У нас есть комната, которая просто вся заставлена игрушками. Когда туда попадают маленькие дети, они просто в восторге. Часть отдаю в детские дома. На эти соревнования приезжали наши друзья из Рязани, и их дочка Соня тоже занимается фигурным катанием. Мы с ней отобрали игрушки, я их подписала. Хочет их раздать подругам на катке.

Ранее Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде. Фигуристка выступит в финале серии в Турине, который пройдет с 5 по 8 декабря.

Полностью интервью с Трусовой читайте — здесь

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