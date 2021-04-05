Трусова рассказала об ощущениях от выступления под нейтральным статусом

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как отнеслась к тому, что на чемпионате мира в Стокгольме российским спортсменам пришлось выступать под нейтральным статусом.

«Выступление в нейтральном статусе? Конечно, немножко обидно было, что не было ни флага, ни гимна на турнире. Но когда уже нас встречали здесь, был и гимн, и большой флаг. Было очень приятно. Общались ли мы на эту тему с девочками? Да, общались, конечно. И на пьедестале тоже. Когда там флаг нейтральный упал в центре, было смешно», — приводит слова Трусовой Matchtv.ru.

В связи со вступившими в декабре в силу двухлетними санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.