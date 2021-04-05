Загитова выступит с новым номером «Внутренний свет» на шоу Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз анонсировал новый номер Алины Загитовой под названием «Внутренний свет».

«Главный сюрприз, который вы ждали. Новая постановка для Алины Загитовой. Номер называется «Внутренний свет» (Inner light).

Я думаю, вы согласитесь со мной, что это максимально про нее, а как это будет, вы увидите уже завтра», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Новую постановку Олимпийская чемпионка представит 6 апреля во дворце спорта «Мегаспорт» на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».