Трусова рада, что за падения в керлинге не снимают баллы

Призер Олимпийских игр в фигурном катании Александра Трусова оценила первый опыт игры в керлинг — вместе с Камилой Валиевой она получила мастер-класс от бывшего скипа сборной России Анны Сидоровой.

«Мне очень понравилось, люблю пробовать все новое, — сказала Трусова. — Сюда меня пригласила Камила. Конечно, сложно. Даже просто кататься. Рада, что за падения тут баллы не снимают (смеется). Тренер у нас самый лучший, спасибо ей большое».

Недавно Трусова также попробовала силы в легкой атлетике, приняв участие в турнире по прыжкам в длину.