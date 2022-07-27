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Сегодня, 22:40

Камиле Валиевой понравился керлинг: «Очень круто»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка фигуристка Камила Валиева, сыгравшая в керлинг под руководством вице-чемпионки мира Анны Сидоровой, отметила, что этот вид спорта сложнее, чем кажется.

— Думала, что это проще, чем оказалось на самом деле, — сказала Валиева. — Считала, что камни нужно бросать ровно по прямой, и это тоже не так. Но мне понравилось, очень круто, обязательно приду играть еще раз. Что было самым сложным? Просто не упасть (смеется).

— Неужели такая разница — стоять на льду без коньков?

— Тут же нет ребер, зубцов, пятки. Мы так больше привыкли, а тут просто стопа. Фигурное катание или керлинг? Все-таки фигурное катание.

— Какой еще вид спорта готовы попробовать?

— Мы открыты для предложений. Прыжки с парашютом? Нет, это я, пожалуй, пока отложу.

Напомним, что Валиева давно хотела попробовать силы в керлинге.

Камила Валиева
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