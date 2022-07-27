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Сегодня, 21:32

Валиеву и Трусову научили играть в керлинг

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Сидорова.
Фото «СЭ»

Известные фигуристки, олимпийская чемпионка Камила Валиева и призер Игр в Пекине Александра Трусова сыграли в керлинг под руководством вице-чемпионки мира Анны Сидоровой.

Валиева давно хотела попробовать свои силы в этой ледовой игре. Во время выступлений на шоу в Сочи она поделилась этим желанием с олимпийским чемпионом Сочи Дмитрием Соловьевым и Сидоровой, которая является его девушкой.

По возвращении в Москву они пригласили Камилу в керлинг-клуб, где к подруге по команде присоединилась и Трусова. Фигуристки получили мастер-класс от Сидоровой, познакомившей их с основами и нюансами игры.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Сидорова
Камила Валиева
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