Валиеву и Трусову научили играть в керлинг

Известные фигуристки, олимпийская чемпионка Камила Валиева и призер Игр в Пекине Александра Трусова сыграли в керлинг под руководством вице-чемпионки мира Анны Сидоровой.

Валиева давно хотела попробовать свои силы в этой ледовой игре. Во время выступлений на шоу в Сочи она поделилась этим желанием с олимпийским чемпионом Сочи Дмитрием Соловьевым и Сидоровой, которая является его девушкой.

По возвращении в Москву они пригласили Камилу в керлинг-клуб, где к подруге по команде присоединилась и Трусова. Фигуристки получили мастер-класс от Сидоровой, познакомившей их с основами и нюансами игры.