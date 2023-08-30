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Сегодня, 17:12

Трусова прервала регулярные тренировки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова прервала регулярные тренировки после возвращения из Китая, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, после возвращения в Россию 19-летнюю фигуристку не видели в ЦСКА. Причины ее отсутствия на тренировках неизвестны.

В Пекине Трусова принимала участие в шоу Евгения Плющенко.

Трусова является серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира в женском одиночном катании.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Александра Трусова
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