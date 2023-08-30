Новицкий считает, что Горбачева не до конца отдавала отчет своим действиям

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий отреагировал на инцидент с пропажей российской фигуристки Алины Горбачевой.

«Первое, что хочу сказать: слава богу, что все закончились именно так. Ребенок нашелся, и с ним все хорошо. Могу только предположить, что она кому-то решила сделать назло, показать определенный протест — в юном возрасте многим свойственно такое поведение... Не знаю всей ситуации изнутри, но могу точно сказать, что в таком возрасте смотреть за детьми должны родители. Я не влезаю во всю эту историю, но мне сложно представить ситуацию, при которой дети отправляются жить с чужим человеком отдельно от семьи. Алина не до конца отдавала отчет своим действиям. Мы не знаем, до какой степени ее довели: возможно, в этом состоянии ее поступок казался ей единственно верным — я покажу всем, какая я есть», — цитирует Новицкого RT.

16-летняя Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. Девочку нашли вечером 29 числа и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения фигуристка не назвала.