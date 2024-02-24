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24 февраля, 19:01

Трусова поздравила Тутберидзе с днем рождения, опубликовав совместное фото

Алина Савинова
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Александра Трусова и Этери Тутберидзе.
Фото Соцсети

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова поздравила с юбилеем заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которой 24 февраля исполнилось 50 лет.

Фигуристка опубликовала совместное с Тутберидзе фото в своих соцсетях и подписала его фразой «С днем рождения!».

Трусова тренировалась под руководством Тутберидзе с 2016 по 2020 год, после чего присоединилась к «Ангелам Плющенко». После сотрудничества с Евгением Плющенко спортсменка вернулась к Тутберидзе, однако в октябре 2022 года во второй раз ушла от тренера, перейдя к Светлане Соколовской.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанников — чемпионы и призеры Олимпийских Игр, чемпионатов России, мира и Европы.

Фигурное катание
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
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