Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

25 февраля, 10:15

Олимпийский чемпион Маринин рассказал, какие слова болельщиц вызывают у него «чувство краха»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист и телекомментатор Максим Маринин в интервью «СЭ» поделился своими ощущениями от предстоящего в Санкт-Петербурге 9 марта турнира шоу-программ, тематикой которого задано культурное наследие России. В прошлом году Маринин с Татьяной Тотьмяниной занял четвертое место.

— Будете участвовать в турнире шоу-программ? В прошлом году были высоко с Татьяной Тотьмяниной.

— Не, в этом году не выйдем. Уже тяжеловато — в прошлом году еще почувствовал. Когда ты каждый день соревнуешься, как наши спортсмены-любители, для них это легкая прогулка. Для профессионалов молодых, которые недавно закончили, 5-10 лет назад, тоже приемлемо. Но мы уже люди, измученные нарзаном. (Смеется.) Это как один из «лучших» комплиментов для артиста — «мы выросли на ваших песнях». К нам тоже подходят женщины, подводят своих детей, мол, когда я была такой, как ты, я помню, как этот дядя катался. Ну это крах, такое чувство. (Улыбается.)

— Главное, что в душе молодой, не так это работает?

— В душе молодой, но счетчик отматывать начинаешь.

— Ну, все там будем.

— Да, я нормально к этому отношусь, с юмором.

— А вы видели правила, что в этом году можно только под темы, посвященные России, кататься? Это не сужение пространства для творчества?

— А почему нет? Давайте рассматривать это как такое тематическое задание. Как у нас в «Ледниковом» есть фильмы, мюзиклы. Вот в этом году мы решили сделать, условно, российские хиты. Посмотрим, что из этого получится.

Татьяна Тотьмянина и&nbsp;Максим Маринин. «Люди в окопах жизни кладут — а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду». Чемпион Турина — о дебатах по участию россиян в Париже-2024

Фигурное катание
Максим Маринин
ТОТЬМЯНИНА/МАРИНИН
1
0
Читайте также
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова поздравила Тутберидзе с днем рождения, опубликовав совместное фото

Маринин: «Валиева стала козлом отпущения, ей не занимались»
Новости
RSS RSS
Все новости