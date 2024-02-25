Олимпийский чемпион Маринин рассказал, какие слова болельщиц вызывают у него «чувство краха»

Фигурист и телекомментатор Максим Маринин в интервью «СЭ» поделился своими ощущениями от предстоящего в Санкт-Петербурге 9 марта турнира шоу-программ, тематикой которого задано культурное наследие России. В прошлом году Маринин с Татьяной Тотьмяниной занял четвертое место.

— Будете участвовать в турнире шоу-программ? В прошлом году были высоко с Татьяной Тотьмяниной.

— Не, в этом году не выйдем. Уже тяжеловато — в прошлом году еще почувствовал. Когда ты каждый день соревнуешься, как наши спортсмены-любители, для них это легкая прогулка. Для профессионалов молодых, которые недавно закончили, 5-10 лет назад, тоже приемлемо. Но мы уже люди, измученные нарзаном. (Смеется.) Это как один из «лучших» комплиментов для артиста — «мы выросли на ваших песнях». К нам тоже подходят женщины, подводят своих детей, мол, когда я была такой, как ты, я помню, как этот дядя катался. Ну это крах, такое чувство. (Улыбается.)

— Главное, что в душе молодой, не так это работает?

— В душе молодой, но счетчик отматывать начинаешь.

— Ну, все там будем.

— Да, я нормально к этому отношусь, с юмором.

— А вы видели правила, что в этом году можно только под темы, посвященные России, кататься? Это не сужение пространства для творчества?

— А почему нет? Давайте рассматривать это как такое тематическое задание. Как у нас в «Ледниковом» есть фильмы, мюзиклы. Вот в этом году мы решили сделать, условно, российские хиты. Посмотрим, что из этого получится.