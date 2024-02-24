Лайшев поздравил Тутберидзе с юбилеем: «Красивая женщина, великий тренер и уникальный человек!»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» поздравил с днем рождения Этери Тутберидзе. Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 50 лет.

«Желаю ей всего самого доброго. Прежде всего, она красивая женщина, великий тренер и уникальный человек! Уникальная личность! Желаю здоровья. Она очень много энергии тратит на своих учеников. Желаю успехов ей, ее ученикам, фигурному катанию и вообще всему российскому спорту. И самое главное, чтобы все верили в победу нашего спорта, как верит в это Тутберидзе», — сказал Лайшев «СЭ».

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка олимпийских игр Евгения Медведева и другие девушки. Совместно с Максимом Траньковым она привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям Игр 2022 года.

В 2021 году Тутберидзе была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев.