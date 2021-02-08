ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Трусова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала

21:55
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала, прошедшего в минувшие выходные в Москве.

«Мне посчастливилось быть в одной команде не только с сильнейшими спортсменами России и мира, но и с очень хорошими людьми.

А еще мне повезло с моими болельщиками. Я вас очень люблю! Спасибо!» — написала Трусова в Instagram.

 

Трусова выступала за команду Евгении Медведевой, которая по итогам всех дисциплин уступила команде Алины Загитовой. Трусова показала 4-й результат в короткой программе и 3-й — в произвольной.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир