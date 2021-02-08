Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала, прошедшего в минувшие выходные в Москве.

«Мне посчастливилось быть в одной команде не только с сильнейшими спортсменами России и мира, но и с очень хорошими людьми.

А еще мне повезло с моими болельщиками. Я вас очень люблю! Спасибо!» — написала Трусова в Instagram.

Трусова выступала за команду Евгении Медведевой, которая по итогам всех дисциплин уступила команде Алины Загитовой. Трусова показала 4-й результат в короткой программе и 3-й — в произвольной.