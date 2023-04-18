Российская фигуристка выступает под Пугачеву. Тренер рассказала о реакции судей

Тренер академии Татьяны Навки Ирина Смирнова в интервью «СЭ» рассказала о программе своей подопечной Виктории Морозовой на музыку Аллы Пугачевой, с которой 14-летняя фигуристка выступала в сезоне-2022/23.

— Вика Морозова выступала под Пугачеву. Это не так чтобы обычный выбор.

— Мы сейчас думаем поменять Пугачеву на что-то другое. Надеюсь, получится интересная программа. Валерия? Мне кажется, обойдемся. (смеется) Я не против русской музыки в принципе, просто режет слух. И тут даже есть другая проблема. Когда Вика катала под Пугачеву, много приходило комментариев от судей — все понимают смысл каждого слова: «Пугачева поет слово «тепло», а почему она его никак не обозначила?» А английские песни, конечно, понимают не так буквально. О любви? Ну вот, она катает о любви. Или грусть, печаль, тоска. В слова никто не вслушивается. Поэтому русские катать тяжелее, — рассказала Смирнова.

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