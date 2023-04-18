Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:30

Российская фигуристка выступает под Пугачеву. Тренер рассказала о реакции судей

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктория Морозова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер академии Татьяны Навки Ирина Смирнова в интервью «СЭ» рассказала о программе своей подопечной Виктории Морозовой на музыку Аллы Пугачевой, с которой 14-летняя фигуристка выступала в сезоне-2022/23.

— Вика Морозова выступала под Пугачеву. Это не так чтобы обычный выбор.

— Мы сейчас думаем поменять Пугачеву на что-то другое. Надеюсь, получится интересная программа. Валерия? Мне кажется, обойдемся. (смеется) Я не против русской музыки в принципе, просто режет слух. И тут даже есть другая проблема. Когда Вика катала под Пугачеву, много приходило комментариев от судей — все понимают смысл каждого слова: «Пугачева поет слово «тепло», а почему она его никак не обозначила?» А английские песни, конечно, понимают не так буквально. О любви? Ну вот, она катает о любви. Или грусть, печаль, тоска. В слова никто не вслушивается. Поэтому русские катать тяжелее, — рассказала Смирнова.

Полностью интервью с Ириной Смирновой читайте на сайте «СЭ».

Ирина Смирнова (справа) со&nbsp;своей подопечной Викторией Морозовой. «Хотим, чтобы наши одиночницы катались до возраста Туктамышевой». Навка строит свою школу и собирается бросить вызов Тутберидзе и Плющенко

Фигурное катание
4
0
Читайте также
МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер объяснила феномен Туктамышевой: «Ее не выгнали, когда не было результатов»
Новости
RSS RSS
Все новости