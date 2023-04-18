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Фигурное катание

Сегодня, 14:30

«Хотим, чтобы наши одиночницы катались до возраста Туктамышевой». Навка строит свою школу и собирается бросить вызов Тутберидзе и Плющенко

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Ирина Смирнова со своей подопечной Викторией Морозовой.
Ирина Смирнова (справа) со своей подопечной Викторией Морозовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Интервью тренера новой формации Ирины Смирновой.

Несмотря на высокий уровень фигурного катания, в России не так много школ — это скажет вам любой фигурист, который задумал переход. Для одиночников — «Хрустальный», ЦСКА, «Москвич» и «Звездный лед» вместе с СШОР в Питере. Из частных разве что «Ангелы Плющенко» и «Армия фигурного катания».

Как раз из «Армии» ушла наша героиня — Ирина Смирнова. И сейчас она развивает главных звезд академии Татьяны Навки «Наши надежды». Да, у Навки тоже есть школа фигуристов, и кажется, она собирается в ближайшие годы ворваться в группу лидеров — а когда к делу приступает человек с такими связями, к планам стоит относиться серьезно. В школе говорят, что в планах соперничать с топами — Тутберидзе, Мишиным, Плющенко.

Смирнова — тренер главной группы в школе. В ее группе Иван Попов, который стал девятым на чемпионате России, еще пару лет назад занимаясь в Одинцово, и Виктория Морозова, одна из нескольких одиночниц в мире, которые прыгают четверной риттбергер — и поучаствовала в турнире шоу-программ с журналистом «СЭ».

Смирновой 40 лет, но со стороны так и не скажешь, если честно. С ребятами она говорит на равных, с модным у молодежи сарказмом («Не хочешь прыгать каскад из 20 прыжков? Значит, будешь из 30!»), и многие ее воззрения, которые вы обнаружите ниже, озвучивают далеко не всегда. И даже сайт у ее группы свой есть. Современненько, короче.

Навка в курсе того, что происходит в ее академии

— Ирина, прежде всего почему вы выбрали академию Татьяны Навки? Все-таки «Наши надежды» пока не самое известное имя в фигурном катании.

— Она не так давно открылась. Когда школа открывается, если набирать своих детей, результат будет нескоро. Когда они поднимутся, когда вырастут? Поэтому школе проще взять тренера, у которого уже есть дети. У нас не было прямо желания куда-нибудь уйти, мы не искали вариантов. Озвучили в разговоре предложение, обсудили, разошлись. Но когда через некоторое время нам предложили конкретные условия, то мы уже восприняли все всерьез. Для нас это шаг к развитию. Не могу сказать, что нас что-то не устраивало на прошлом месте, но в руководстве «Армии фигурного катания» нас поддержали, сказали, что если мы считаем, что там нам будет лучше, то они нас отпускают. И отпустили нас очень по-доброму и по-хорошему, искренне желают нам дальнейшего развития. За что мы им очень благодарны.

— То есть конфликта у вас не было?

— Нет, конечно. Никаких конфликтов не было вообще за все время работы в «Армии». Это были два прекрасных рабочих сезона, «Армия фигурного катания» останется частью нашей жизни. Мы очень благодарны руководству академии за всю поддержку, которую они нам оказали.

— Сама Татьяна Навка вам звонила, насколько она участвует в процессе?

— Татьяна Александровна, конечно, лично приехала знакомиться с детьми и нашим тренерским штабом, через несколько дней после того, как мы пришли. Она всегда на связи и в курсе всего, что происходит в ее академии.

— Слышал, что и Василевский с Лавренчук тоже могли в школе Навки оказаться.

— Да, я слышала, что они хотели прийти в академию Татьяны Александровны. Но по каким причинам сотрудничество не состоялось — я не знаю.

Фигуристка Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За рукоприкладство тренеров надо наказывать

— Попробую догадаться, что не обошлось без темы детского насилия, которая сейчас становится резонанснее. Если вам скажут: «Ну что такого, что чехлом разок огрел? Это же во благо!», что ответите?

— Я категорически против. Но есть другая сторона — некоторые вещи, которые называют насилием, им не являются, это утрируется. Когда тренер требует от фигуриста сделать 20 повторений, а тот хочет 15 — это не насилие. Это нормально. Если тренер считает реальным 20 раз, значит ты можешь и надо делать. Но рукоприкладство, унижение, эксперименты над детьми — это совсем другое и недопустимо.

— И что делать с тренерами?

— Наверное, наказывать. Лишать неких условий, не допускать к работе, соревнованиям. Какие-то санкции должны быть.

— Вы начинали свой тренерский путь у Светланы Соколовской. Могли подумать, что через несколько лет она станет одним из топовых тренеров в стране? По составу группы уж точно.

— Молодец она, что тут еще скажешь? (Смеется.) Нет, если серьезно, я ей очень благодарна, что она дала мне даже не толчок, а пинок в тренерской карьере. С малышами, меня всегда интересовали прыжки. у меня получалось их учить. Она предложила мне сделать свой набор. И пошло — дальше я с ним перешла в Одинцово и так далее.

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— С Трусовой у нее получится?

— Давайте скажу так — пусть попробуют.

— С Рафаэлем Арутюняном вы тоже работали. Их можно сравнить?

— Я бы не сравнивала. Но могу сказать конкретно о Рафаэле Владимировиче — он знает, что и зачем дает. Он дает элементарные вещи, распрыжки, цаки, и ты думаешь: «Господи, это еще зачем?» А потом понимаешь, что у него работает целая схема. И он в курсе, зачем он дал то упражнение, почему именно столько раз. В голове компьютер. Но мне кажется, в России тоже есть такие тренеры, у которых в голове есть общая картина, а не спонтанные идеи. Может быть, мне скажут, что у Арутюняна не прыгают четверной сальхов в девять лет. Но возможно, это потому что он понимает — а сколько лет девочка еще пропрыгает этот четверной до пубертата? И вытянет ли потом?

Важно, что Туктамышеву не сломали и не выгнали во время сложных сезонов

— В вашей группе начали появляться фигуристы, которые выстрелили на национальном уровне. Давайте с Ивана Попова начнем.

— С Ваней изначально ставили цель — первый взрослый сезон просто катаемся по этапам Гран-при. А там будь что будет. Уже через сезон думали отбираться на чемпионат России, а к сезону-2024/25 попадать в сборную. Все поступательно. Но после того, как Ваня отобрался на чемпионат России, а потом и на финал Гран-при, план поменяли. Теперь ему придется уже в следующем сезоне в сборную отобраться (смеется).

— Вика Морозова одна из немногих в мире делает четверной риттбергер. Часто говорят, что подготовку молодых не надо форсировать из-за риска травм. А такой прыжок в 14 лет — не форсаж?

— С Викой вообще было сложно, потому что она уже в пубертате. Много нагрузки ей не дашь. Сейчас по тренировкам даже видно — к концу сдувается. Да, если я от нее потребую каскад — к концу тренировки она его добьет. Но на завтра скажет, что ноги болят.

Мы работали по такой схеме — есть главный старт, первенство России. Все основные силы бросили на подготовку к нему. Но режим все равно щадящий, потому что сейчас Вика растет. За этот сезон она выросла на 13 см. Фигуристка в пубертате — это не маленькая девочка, которой можно 50 четверных дать, а она потом еще 50 прокатов сделает. Им легче — и тело меньше, и оно само по себе стабильно, руки и ноги не растут.

— Возрастной ценз на вас повлияет?

— Вике в этом смысле хуже. Я бы ее уже сейчас в мастера выводила. Но придется сидеть ждать. В смысле подготовки не думаю, что что-то кардинально поменяется.

— Феномен Лизы Туктамышевой может еще повториться?

— Думаю, да, но это единичный случай. Поддержу слово «феномен». Но при грамотном построении процесса ребенок может дожить до такого возраста здоровый и с мотивацией развиваться дальше — это сложно, но возможно. Важно не только то, что Лиза в таком возрасте может прыгать тройной аксель, но и то, что ее не сломали в детском возрасте. Не выгнали, когда были сложные сезоны, не сказали: «Результата не даешь, до свидания».

— Вам бы хотелось, чтобы Вика и другие докатались до 26 лет?

— Мы стремимся к этому.

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Не так тяжело с родителями, как с бабушками

— Вы сказали про умение разговаривать с родителями. У вас это всегда получается?

— Для меня это важный момент, может, один из главных. Потому что бывает, что ребенок не очень подходит по данным, но родители очень правильно и грамотно себя ведут. Если есть контакт, то мы будем биться до конца, чтобы обойти разные нюансы и добиться результата. А бывает наоборот — ребенок просто вау, а с родителями очень сложно, потому что сами знают, как правильно тренировать и как давать нагрузку и так далее.

— Но согласны, что они даже более сумасшедшие, чем дети?

— В каком-то смысле да. Это же они привели ребенка, свои амбиции реализовывают. И иногда бывает такое, что ребенок уходит, и ты перекрестишься от облегчения. Не так сложно с родителями, как с бабушками. Вот с ними у меня тяжело (смеется).

— К психологу еще не начали ходить? Приезжать рано утром, чтобы справляться с толпой детей, которые ничего не хотят делать, и бабушек...

— Нет, не настолько. Я ловлю кайф от работы, правда. Встаю в 6 утра. И у нас хорошие дети, нет таких, кто ничего не хочет делать. Это редкие случаи. Спать хочется? Так всем хочется. Значит, раскатываемся подольше. Не хочешь ничего делать — а зачем ты тогда пришел?

— Кофе фигуристам можно?

— Вне катка. На льду — нет.

— Это допинг, что ли? А если проснуться помогает?

— Слушайте, ну мы же на каток пришли не кофе пить, а работать. Но тренерам, конечно, можно, чтобы проснуться, а спортсменам достаточно хорошей разминки.

Тренер Ирина Смирнова.
Ирина Смирнова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Судьи говорят — Пугачева спела про тепло, почему она это не показала?

— Про прыжки мы говорили, но у нас не так часто говорят про компоненты. И я спрашиваю у обывателей — им скучно смотреть фигурное катание. «Программы одинаковые».

— Мы стараемся над этим работать и развивать. В прошедшем сезоне у Ивана Попова мы сделали что-то новое для нас, поставили короткую программу под музыку со стихами. Кто-то резко критиковал, кто-то очень хвалил, но в целом программу заметили, что приятно. В новом сезоне тоже постараемся поставить что-то интересное и необычное.

— Ну, у Вики Пугачева была, это уже не так чтобы обычно.

— Мы сейчас думаем поменять Пугачеву на что-то другое. Надеюсь, получится интересная программа.

— Под Валерию не хотите ставить, значит.

— Мне кажется, обойдемся (смеется). Я не против русской музыки в принципе, просто режет слух. И тут даже есть другая проблема. Когда Вика катала под Пугачеву, много приходило комментариев от судей — все понимают смысл каждого слова: «Пугачева поет слово «тепло», а почему она его никак не обозначила?» А английские песни, конечно, понимают не так буквально. О любви? Ну вот, она катает о любви. Или грусть, печаль, тоска. В слова никто не вслушивается. Поэтому русские катать тяжелее.

— В фигурном катании важно понравиться судьям?

— Да, конечно.

— А вообще нормально ли, что судьи контактируют с тренерами, ездят к ним на каток или даже фотографируются по дружбе?

— Очень плотный мир фигурного катания, мы все к нему относимся. Я тоже судила, к примеру, и пока я не определилась, что не тяну оба дела и что судейство не мое. А кто-то выбрал другое дело. Сложно совсем не общаться. Главное, чтобы общение было нормальным. Во многие школы приезжают много разных специалистов, контролеров, судей, которые приезжают к ним, консультируют, и это очень правильно, они рассказывают со своей стороны, на что они обращают внимание. Мы тоже считаем это хорошим и нужным делом и приглашаем к себе специалистов, например Ольгу Маркову. Ни для кого не секрет, что она по многим группам ездит. Мне нравится, как она работает — ничего лишнего, комментарии по фактам, что не нравится, где с отрывом помарка. И ты понимаешь, на что делать упор, что будут судить. Это очень помогает в работе. За что большое спасибо.

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— У вас нет пока мировых звезд, но наверняка ваши подопечные хотели поучаствовать в международных стартах. Приходилось разговаривать отдельно на тему мотивации?

— Вообще нет. Пока они были открыты, мы еще были маленькие. Как только начали выходить во взрослые, на нас свалились в хорошем смысле российские старты с большими призовыми. От такого можно только удовольствие получить. Но конечно, я надеюсь, что ситуация разрешится и у ребят будет еще возможность посмотреть мир и показать себя.

Фигурное катание
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Татьяна Навка
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