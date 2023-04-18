Тренер объяснила феномен Туктамышевой: «Ее не выгнали, когда не было результатов»

Тренер академии Татьяны Навки Ирина Смирнова высказалась о том, возможны ли в женском одиночном катании долгие карьеры, как у Елизаветы Туктамышевой.

— Феномен Лизы Туктамышевой может еще повториться?

— Думаю, да, но это единичный случай. Поддержу слово «феномен». Но при грамотном построении процесса ребенок может дожить до такого возраста здоровым и с мотивацией развиваться дальше — это сложно, но возможно. Важно не только то, что Лиза в таком возрасте может прыгать тройной аксель, но и что ее не сломали в детском возрасте. Не выгнали, когда были сложные сезоны, не сказали: «Результата не даешь, до свидания».

— Вам бы хотелось, чтобы Вика Морозова и другие докатались до 26 лет?

— Мы стремимся к этому.

Полностью интервью с Ириной Смирновой читайте на сайте «СЭ».