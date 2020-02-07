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Тренер: «Тройка призеров чемпионата России должна ехать на юниорский ЧМ»

22:21

Призеры первенства России среди юниоров должны представлять страну на юниорском чемпионате мира. Об этом сообщил тренер ЦСКА Сергей Давыдов.

Чемпионкой России среди юниоров в пятницу стала Камила Валиева, серебро у Софьи Акатьевой, бронза у Дарьи Усачевой. Все фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

— Все спортсменки из тройки призеров хорошо откатали произвольную. Акатьева прибавила по сравнению с первенством Москвы, намного лучше была, — цитирует «РИА Новости» Давыдова. — Кто должен ехать на (юниорский) чемпионат мира? На это есть соревнования, которые прошли. По итогам соревнований поедут те, кто занял лидирующие места. Я думаю, что так и будет.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200207/1564423015.html

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