Тренер: «Тройка призеров чемпионата России должна ехать на юниорский ЧМ»

Призеры первенства России среди юниоров должны представлять страну на юниорском чемпионате мира. Об этом сообщил тренер ЦСКА Сергей Давыдов.

Чемпионкой России среди юниоров в пятницу стала Камила Валиева, серебро у Софьи Акатьевой, бронза у Дарьи Усачевой. Все фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

— Все спортсменки из тройки призеров хорошо откатали произвольную. Акатьева прибавила по сравнению с первенством Москвы, намного лучше была, — цитирует «РИА Новости» Давыдова. — Кто должен ехать на (юниорский) чемпионат мира? На это есть соревнования, которые прошли. По итогам соревнований поедут те, кто занял лидирующие места. Я думаю, что так и будет.