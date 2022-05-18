Мишина назвала неожиданным решение Забияко возобновить карьеру под канадским флагом

Тренер Татьяна Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Наталья Забияко возобновляет профессиональную карьеру под флагом Канады.

«Она такая яркая и красивая партнерша. Я думаю, она не полностью раскрыла себя из-за травмы партнера, в связи с чем ей пришлось завершить карьеру. Возможно, она чувствует в себе силы для продолжения карьеры раз пошла на такое решение, все-таки спортсменка такого высокого уровня, не взвесив свои силы, не будет принимать решение о продолжении карьеры. Для меня это неожиданное решение. Хотя она в хорошей форме. Это было видно по тому, как она выступала в «Ледниковом периоде». Конечно, таким образом трудно было досконально определить, но все-таки у нее замечательные внешние данные, запоминающиеся. Так что я думаю, что она чувствует, что еще не все сказала, по крайней мере это мое предположение. Хочется пожелать ей успехов, и чтобы не было травм», — сказала Мишина «СЭ».

Также заслуженный тренер России рассказала, не отразится ли политическая ситуация на тренировках Забияко в Канаде.

«Это все зависит от того, как и кто ее пригласил. Конечно, ситуация будет сказываться, но приглашающая сторона, судя по всему, как-то несет ответственность за предложение. Тут по большей части зависит не в целом, а от конкретного случая и предложения», — добавила Мишина.

До 2014 года Забияко представляла Эстонию в фигурном катании. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, в феврале 2020 года объявили о ее завершении.