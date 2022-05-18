Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду

Серебряная призерка Олимпиады-2018 в командном турнире Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду.

«Новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта», — приводит РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

Забияко представляла Россию с 2014 года. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпиады-2018 Пхенчхане, бронзовой медалисткой ЧМ-2019, а также победительницей двух этапов Гран-при. В феврале 2020-го Забияко объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем у партнера.