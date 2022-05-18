Энберт: «Рад, что Забияко нашла в себе силы и желание возобновить карьеру. Она прекрасная спортсменка»

Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о том, что ее бывшая партнерша Наталья Забияко будет выступать за Канаду.

«Я очень рад, что Наталья нашла в себе силы и желание возобновить карьеру. Она прекрасная спортсменка. Я ожидаю успехов Натальи. Буду очень болеть за нее. По-настоящему, давайте дождемся комментариев Натальи, когда она расскажет, Канада это или нет, что за партнер у нее будет. Тогда я смогу это прокомментировать», — приводит слова Энберта «Чемпионат».

18 мая стало известно, что 27-летняя уроженка Таллина возобновила карьеру и будет выступать за Канаду.

До 2014 года Забияко представляла Эстонию в фигурном катании. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, в феврале 2020 года объявили о ее завершении.