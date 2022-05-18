Жулин считает, что у Забияко в Канаде все будет хорошо

Российский тренер Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возобновление карьеры серебряного призера ОИ-2018 в командном турнире Натальи Забияко в статусе канадской спортсменки.

«Наталья мне очень нравится. Она явно себя не реализовала до конца. Если у нее есть хорошее предложение, хороший партнер в Канаде, то я желаю ей добра и всего самого хорошего. Наталья — очень хороший человек, если там люди, окружающие ее, будут лояльно к ней относиться, то никаких проблем не будет. В фигурном катании с американцами и канадцами мы дружно жили, по крайней мере до последних событий в мире. Думаю, что у Натальи в Канаде все будет хорошо», — сказал Жулин «СЭ».

До 2014 года Забияко представляла Эстонию в фигурном катании. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпийских игр в Пхенчхане. В сезоне-2019/20 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера, в феврале 2020 года объявили о ее завершении.