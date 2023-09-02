Тренер Савин рассказал, почему выступающие за Венгрию фигуристы тренируются в Сочи

Тренер фигуристов Марии Павловой и Алексея Святченко Дмитрий Савин рассказал, что спортсмены тренируются в Сочи, так как в Венгрии, которую они представляют, отсутствуют необходимые условия.

«В Венгрии таких условий, как здесь, нет. На весь Будапешт два катка, и предпочтение при распределении льда отдается хоккею и шорт-треку. Были бы другие условия, возможно, были бы другие решения. А сейчас для Марии и Алексея единственная возможность тренироваться — в Сочи», — приводит слова Савина РИА «Новости».

Российские фигуристы Павлова и Святченко встали в спортивную пару весной 2022 года. В первом сезоне они отобрались на чемпионат Европы и мира, где заняли пятое и седьмое место соответственно.