Щербакова рассказала, с кем из российских гимнасток дружит

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, почему любит смотреть художественную гимнастику.

«Здесь очень много общего с фигурным катанием, и с девочками многими дружим, знакомы, так как вместе проводим сборы в Новогорске», — цитирует фигуристку ТАСС.

Щербакова добавила, что дружит с многими российскими гимнастками. Среди них: Дина и Арина Аверины, Дарья Трубникова, Маргарита Мамун, Анна Попова.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021).

Также она является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, трехкратной чемпионкой России и серебряным призером турнира.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.