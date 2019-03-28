Тренер Самарина: "Сейчас, когда прошло время, я на 100 процентов уверена - очень хорошо, что он не попал на Олимпиаду!"

Тренер серебряного призера чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Самарина Светлана Соколовская заявила, что очень хорошо, что фигурист не попал на Олимпиаду. По ее мнению, время показало, что он не был готов к соревнованиям.

– Как пережили непопадание Самарина на Олимпийские игры и чемпионат мира?

– Я – очень тяжело. После произвольной программы на чемпионате Европы в Москве, где он стал восьмым, даже домой не поехала. Сил не было – расстроилась. Просто лежала в гостинице. Минут через 40 пришли Ира Жук с Сашей Свининым, я с ними поплакала, а как же? А через сутки за мной приехали дочка с внучкой. Забрали, и жизнь пошла-пошла-пошла.

– А Саша как справился?

– Саша очень переживал. Нет, на людях вел себя корректно. Мы и на банкет пошли, улыбались. Они очень дружат с Димой Алиевым. Естественно, Женя Рукавицын - тренер Алиева) был постоянно со мной на телефоне. Они достойно себя повели, и тренеры, и спортсмены наши. Димка поддержал Сашку, Сашка – Димку. И эта дружба и вывела его из этого состояния.

Мне было в каком-то смысле даже проще, хотя я очень переживала, что людей подвела, переживала за Сашу, не за себя. Конечно, были и мои ошибки, и наши общие. Был бы Саша полностью здоров, таких проблем, возможно, не возникло. Но сейчас, когда прошло время, я на 100 процентов уверена - очень хорошо, что он не попал на Олимпиаду!

– Почему?

– Время показало, что, значит, не был он готов к Олимпиаде. Многие потом мне говорили, что зря я повезла его на предолимпийский сбор в Японию, что лучше было бы заняться лечением. Но я, зная Сашину проблему с ногой, посчитала, что внутреннее его состояние на тот момент было важнее. В Японии Саша поднялся духом. И я благодарна президенту нашей федерации Александру Горшкову, генеральному директору Александру Когану, Галине Голубковой, что они взяли нас с Сашей на тот сбор.

После чемпионата Европы мы пришли в федерацию, сели, все рас - сказали о проблемах с ногой, потом съездили в Германию на консультацию и поездку нам организовала ФФККР, но лучшего хирурга нам нашли здесь, в Москве. Вместо моря, куда Саша уже взял путевку, он лег на операционный стол в Москве. Нам попались золотые люди, начиная от хирурга, заканчивая реабилитологами.

И когда завершилась основная реабилитационная часть, я взяла Сашу на сбор, хотя многие советовали не делать этого. На сборе Саша просто гулял, весь тейпированный, даже не катался, приходил в себя, ловил рыбу и делал специальные упражнения. Но это было нужно – интуиция не подвела.

Напомним, что Самарин в борьбе за титул чемпиона Европы уступил испанцу Хавьеру Фернандесу, для которого это был последний турнир в карьере.

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