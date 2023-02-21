Тренер Рублева ответила на вопрос, в чем сила монреальской школы

Екатерина Рублева, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, рассказала о желании пробовать что-то новое на льду.

«Пробовать что-то новое всегда в какой-то степени страшно, но тут уж каждый должен решать для себя сам, готов ли он рисковать. Я в свое время, уже став тренером, много думала: в чем сила монреальской школы? Пришла к выводу, что как раз в этом: они не боятся идти на риск. В частности, в том, чтобы переносить современную хореографию с паркета на лёд.

Сейчас же тысячи различных направлений: танцуй что хочешь. Я где-то прочитала, что идея короткой программы Пападакис и Сезорона в стиле Vogue принадлежала Мари-Франс Дюбрей, и Габриэла с Гийомом ее поддержали. Но главное для меня в катании Пападакис и Сизерона заключается даже не в этом. А в том, что они досконально понимают, что и зачем делают на льду. Именно к этому я стремлюсь, работая со своими спортсменами», — приводит слова Рублевой RT.