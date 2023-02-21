Рублева: «Щербакова и Гончаров ехали на первенство России бороться за первое место»

Екатерина Рублева, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, рассказала, с какой целью фигуристы ехали на первенство России в Перми.

«Не буду лукавить: мы ехали на первенство России бороться за первое место, понимая, что у нас очень сильные соперники, которые имеют определенный вес, имя. Аня с Егором выиграли в этом сезоне все свои старты, но не со всеми соперниками они до выступления в Перми пересекались. При этом у меня не было амбиций кому-то что-то доказать. Все-таки победа на первенстве России — это не предел наших тренерских мечтаний, а всего лишь определенный этап работы. А результат просто показывает, насколько хорошо мы с этой работой справились», — сказала Рублева RT.

Анна Щербакова и Егор Гончаров стали победителями на первенстве России среди юниоров в соревновании танцевальных пар.

По сумме ритм?танца и произвольного танца Щербакова и Гончаров набрали 181,80 балла.