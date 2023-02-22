В МОК надеются, что дело фигуристки Валиевой будет рассмотрено как можно скорее

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«МОК приветствует решение ВАДА передать это дело в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончательному решению, которого отчаянно ждут спортсмены. Что касается проверки, проведенной вне Олимпиады, но повлиявшей на результаты сборной по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее. Это в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали», — приводит ТАСС заявление МОК.

В организации заявили, что только завершение дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на Играх-202, а МОК принять решение о распределении медалей.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат. CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.