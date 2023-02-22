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Допинг

Сегодня, 00:07

В МОК надеются, что дело фигуристки Валиевой будет рассмотрено как можно скорее

Ана Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Камила Валиева. ВАДА подало апелляцию по «делу Валиевой». Когда ждать суда?

«МОК приветствует решение ВАДА передать это дело в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончательному решению, которого отчаянно ждут спортсмены. Что касается проверки, проведенной вне Олимпиады, но повлиявшей на результаты сборной по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее. Это в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали», — приводит ТАСС заявление МОК.

В организации заявили, что только завершение дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на Играх-202, а МОК принять решение о распределении медалей.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат. CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
МОК
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