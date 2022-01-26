«Убивает не только хейт, но и чрезмерная похвала». Тренер Крылова против социальных сетей перед соревнованиями

Российский тренер Анжелика Крылова, которая работает с танцевальными дуэтами, в интервью «СЭ» рассказала о влиянии социальных сетей на работу своей пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

«Мне не хватало самоотдачи, правда, я постоянно требую большего. Молодые многого не понимают, только нащупывают, что им нужно и как. Главное, чтобы социальные медиа не давили чрезмерно на их мозги, не завлекали их. И не отвлекали от той цели, к которой мы идем, от слов тренера. Но сейчас молодежь полностью погружена в интернет, и это может убить пару, поэтому я переживаю. Не только хейт убивает, но и чрезмерная похвала.

Пока что звездной болезни нет, я держу их в узде. Ребята работают, стараются. И Валерий, и Василиса трудятся как могут. Прогресс заметный, но мне как тренеру, понятное дело, хотелось бы еще быстрее. И ведь они могут! Только нужно лучше воспринимать меня и слушать, реагировать на ошибки. У моей пары тоже есть все шансы стать большим дуэтом, но я не хочу, чтобы их перехвалили. Пока что хвалить не за что. Они очень красивые, у них есть потенциал, но это еще ничего не значит. Моя задача — приземлить ребят. Здорово, что о них говорят, что у них есть фанаты, которые ими восхищаются. Ничего против этого не имею. Но для самих себя они должны понимать, что предстоит еще очень много работы», — сказала Крылова.

Отметим, что, несмотря на лидерство после ритм-танца, на первенстве России среди юниоров в Саранске Кагановская/Ангелопол проиграли дуэту Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

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